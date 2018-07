Parco tecnologico di Erzelli: dalla teoria alla pratica

Si delinea in maniera sempre più concreta la realizzazione dei vari progetti previsti

Genova - I progetti per la definizione del polo tecnologico degli Erzelli si stanno facendo sempre più concreti, anche se non mancano alcune perplessità sulla loro effettiva realizzazione.



Il trasferimento dell'Università - Con lo spostamento della Facoltà di Ingegneria e la nascita del Politecnico, per le attuali sedi dell'Università sarà necessaria una ricollocazione. Stando a quanto emerso oggi in sede consiliare, pare che Villa Cambiaso non sarà venduta - forse solamente la parte laboratoriale -, ma rimarrà come sede di alcuni corsi post laurea. Per quel che concerne l'area sita in via All'Opera Pia si stanno vagliando alcune ipotesi, anche se probabilmente la vendita - qualora se ne presentasse l'eventualità - dovrebbe avvenire solamente a trasferimento ultimato. I fondi stanziati fino a questo momento ammontano a circa 160 milioni di euro, dei quali 110 milioni per la sola costruzione. Tra questi 75 milioni arrivano dal Miur, 10 milioni dal Mit, 40 milioni dalla Regione - anche se si tratta in sostanza di fondi europei e sembra che al momento siano stati ridotti a 30 milioni - e 30 dal Comune di Genova, in relazione ai quali è già stato firmato un accordo tra Comune, Regione e Università di Genova. In tutto questo, l'Università ha confermato di avere già a disposizione anche fondi propri - circa 4 milioni di euro, a cui conta di riuscire ad aggiungerne circa 1 milione all'anno per raggiungere i 20 milioni previsti per il trasferimento a proprio carico.

L'inizio dei lavori è fissato per il 2020, mentre si ipotizza che le prime lezioni potrebbero iniziare già nel 2024. Il mandato del Magnifico Rettore Paolo Comanducci scadrà il 31 ottobre 2020, e lui stesso in questo contesto non ha mancato di ricordare come speri di «veder posata la prima pietra prima di aver lasciato l'incarico».



L'ospedale di Ponente - «Ci sono state alcune di manifestazioni di interesse, tra cui una dal San Raffele e una dall'Humanitas, le due più grandi realtà ospedaliere milanesi» afferma l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci, che ricorda come ora si stia trattando in previsione di «un bando che verrà aperto a breve, cosa che renderà possibile capire qualcosa di più da ottobre in avanti». All'interno di questo contesto, il Comune auspica di «non avere ruolo "utilizzatore", ma piuttosto di "agevolatore" - per quanto possibile - relativamente agli oneri di insediamento e urbanizzazione dell'area di Erzelli».



Il traferimento di IIT e di altre aziende tecnologiche - Oltre al già annunciato spostamento di IIT all'interno del polo tecnologico di Erzelli, si è iniziato a parlare di un possibile insediamento all'interno dell'area anche di altre realtà tecnologiche. In questo frangente, l'assessore Vinacci - e utta la giunta - si sente di affermare come questa «non dovrebbe rimanere solamente una speranza. Ci sono tanti che stanno mostrando interesse, anche perché agli Erzelli è presente una metodologia costruttiva particolare, e uno dei grandi valori della struttura è anche l'aspetto, il layout, che le aziende possono in un certo senso "disegnare da sole"». La cosa più importante, dunque, è prima di tutto trattare con le aziende, e solo in un secondo momento - quando queste effettivamente decidessero di trasferircisi - elaborare un progetto ad hoc e «uno stabile su misura per le aziende stesse». In questo caso, infatti, conclude l'assessore, «non è che prima si costruisce e poi si cerca: è una metodologia diversa quella applicata ad Erzelli, perché dà un grande valore a chi si insedia».



I collegamenti con Erzelli - Per quel che concerne la questione relativa ai collegamenti tra Erzelli, stazione e aeroporto scattano le note dolenti. «Quali siano i percorsi che devono essere velocemente realizzati ormai lo sappiamo» afferma il consigliere Stefano Bernini, «ma sono i tempi a preoccupare. Già in passato ci abbiamo messo molto a ottenere il finanziamento da parte della Comunità Europea per il collegamento tra ferrovia e aeroporto, e da lì sarebbe subito dovuto partire anche quello con Erzelli». Questo genere di collegamento rappresenterebbe un traguardo importante, anche perché «consentirebbe di avere, con un sistema dedicato, anche una grossa capacità di trasferimento, soprattutto se - oltre all'Università e a tutto il personale coinvolto - ci andasse anche un importante ricettore di pubblico come l'ospedale» prosegue Bernini, convinto che velocizzare i tempi sia una parte fondamentale per la realizzazione dei vari progetti in ballo. «Anche sulle questioni più semplici, come possono essere quelle stradali» conclude il consigliere, «noi abbiamo elaborato una serie di percorsi, come quelli che collegherebbero Erzelli a via Siffredi attraverso la via panoramica, ma anche in questo caso alcune scelte definitive - come quella relativa agli ultimi 100 metri di percorso e alla rotatoria di via Siffredi - risultano ancora oggi non formalizzate, e questo potrebbe ritardare di molto la realizzazione dell'opera».