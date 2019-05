Patella ferruginea protagonista di un laboratorio a SlowFish

Genova - In occasione di SlowFish, in programma dal 9 al 12 maggio al Porto Antico di Genova, il progetto Re-Life (Life15 NAT/IT/000771), dedicato alla conservazione e reintroduzione di Patella ferruginea, sarà oggetto di uno speciale laboratorio fruibile in due giornate: il primo appuntamento, destinato agli alunni della scuola primaria, è in programma giovedì 9 maggio alle ore 9:30; il secondo, aperto alle famiglie, è previsto domenica 12 maggio, alle 10:00.

Partecipando, i ragazzi conosceranno il mestiere del ricercatore, alcune delle attività quali le tecniche di riconoscimento e di misurazione e impareranno a “fare amicizia” con molti degli abitanti della zona mesolitorale del Mar Mediterraneo occidentale, l’habitat della patella.

Il laboratorio “Stretti stretti, aggrappati alle rocce: gli organismi marini che popolano la zona di marea” - realizzato da Acquario di Genova e Università di Genova nell’ambito del progetto Re-Life, cofinanziato dallo strumento Life della Commissione Europea - è a partecipazione gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Patella ferruginea è una delle più grandi patelle esistenti. Un tempo molto diffusa in Mediterraneo, oggi questo invertebrato marino è considerato, insieme a Pinna nobilis, il più minacciato di estinzione in tutto il bacino ed è una specie protetta da convenzioni internazionali.