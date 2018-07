Paura e sollievo, ritrovata la bimba che si era persa in via Venti

Era in coda per lo scivolo assieme alla nonna

Genova - È stata ritrovata sana e salva la bimba di 9 anni che questa mattina si era persa nel centro di Genova, nei pressi del maxi scivolo di via Venti: la piccola stava partecipando al Costa Zena Festival quando, intorno alle 10.30, forse a causa della gran ressa, ha perso di vista la nonna che l’aveva accompagnata.



Ritrovamento - La bimba si era messa in coda per salire sullo scivolo mentre la nonna era rimasta a bordo strada, affidando la piccola a due persone che però non conosceva. Dal quel momento nonna e nipote si sono perse di vista e sono partite le ricerche. La signora si è rivolta alla polizia municipale che ha chiesto allo speaker della festa di lanciare annunci per ritrovare la bambina. Dopo diverse ore di apprensione è stata una pattuglia di carabinieri, che stava perlustrando la zona con la nonna della piccola, a ritrovare la bambina, un po’ spaventata ma finalmente al sicuro.