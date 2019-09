Paventata la chiusura dell´officina ferroviaria di Brignole, i sindacati si oppongono: «Pronti allo sciopero»

Genova - «Apprendiamo da un comunicato stampa del Vicesindaco che i lavori di prolungamento della metropolitana lato Brignole saranno finiti entro la fine del 2020. Contestualmente prendiamo atto che l'interlocuzione con le Società del Gruppo FS potrebbe ancora riguardare la chiusura dell'officina di Brignole, poiché il Vicesindaco cita i protocolli di maggio nei quali era dichiarata la chiusura del sito. Le organizzazioni sindacali, unitariamente, hanno già dichiarato 2 scioperi contro la chiusura dell'officina ferroviaria di Brignole e non esiteranno a dichiarare il terzo, qualora il Comune di Genova dovesse confermare tale scelta.

Ricordiamo infine che il Vicesindaco aveva promesso ai sindacati che avrebbe convocato Trenitalia in consiglio per discutere di tale tematica, ma fino ad oggi ciò non è avvenuto. A Genova e alla Liguria servono un servizio ferroviario di qualità per incentivare la mobilità sostenibile: il ridimensionamento dei siti di manutenzione va nella direzione opposta, quindi si tratta di una scelta da contrastare».



Questo quanto riportato in una nota stampa dalle segreterie regionali Filt Fit Uilt Ugl Fast Orsa