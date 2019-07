Pavone ferito si aggira per la Darsena: recuperato da una Guardia zoofila e curato dall´Enpa

Genova - Pomeriggio particolare quello di ieri per turisti e genovesi che transitavano per la Darsena, dove un pavone - probabilmente ferito a un'ala - è stato notato mentre si aggirava in evidente difficoltà nei pressi del Museo del Mare.



I soccorsi - Dopo non molto tempo dall'avvistamento, una Guardia zoofila ha recuperato l'animale in difficoltà - ma comunque risultato complessivamente in buone condizioni - e lo ha portato nella sede dell'Enpa, affinché potesse ricevere tutte le cure necessarie. Stando alle prime ipotesi, il colorato pavone potrebbe essersi ferito dopo essere scappato da un qualche parco, finendo poi per smarrirsi.