Pedone investito in via Assarotti: 70enne perde la vita

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio

Genova - Un pedone sui 70 anni è morto questo pomeriggio a seguito di un investimento che si è verificato in via Assarotti verso le 17: secondo quanto è emerso il pedone era intento ad attraversare la strada quando una macchina lo avrebbe colpito.



Decesso - I militi lo hanno soccorso e lo hanno trasportato al Galliera ma non c’è stato nulla da fare, il 70enne è morto sul colpo. Toccherà alla sezione infortunistica della Municipale fare luce sull’accaduto e ricostruire quanto successo. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi con pesanti ripercussioni per la circolazione.