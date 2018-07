Perde il sentiero e cade in un dirupo, soccorso dai Vigili del Fuoco

È successo questa notte a Masone

Genova - Brutta nottata per un giovane che - mentre tornava da un rave sulle alture di Masone - ha perso il sentiero per cui si era avviato ed è finito in un dirupo.



Il ritrovamento - Intorno alle 3.30 è stato lo stesso giovane a chiamare con il suo cellulare i Vigili del Fuoco, che hanno subito mandato una squadra a soccorrerlo. Dopo essere stato ritrovato - in stato confusionale e con una gamba tagliata - il giovane è stato medicato sul posto e accompagnato in paese.