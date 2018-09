Perseguita la ex compagna per quasi due anni: 47enne finisce in manette

I due si erano lasciati da tempo: l'incubo è iniziato dopo un iniziale periodo di "quiete"

Genova - Un 47enne italiana è stato arrestato per stalking, atti persecutori e minacce nei confronti della ex compagna.



L’arresto - Colto in flagranza di reato, la Polizia di Stato di Genova stava indagando sul reo da quando solo a settembre la sua vittima aveva sporto due denunce a pochi giorni l’una dall’altra. Dopo un primo periodo di separazione tranquillo – durante il quale i due hanno scelto di mantenere un rapporto civile – a partire dal 2017 alcune divergenze relative all’educazione del figlio hanno dato inizio a quello che per la donna si è rivelato essere un vero e proprio incubo. Urla e insulti col passare dei mesi si sono pian piano trasformate in vere e proprie minacce di ripercussioni fisiche.

A far scattare le denunce, però, sono stati due episodi più gravi, entrambi avvenuti a settembre 2018. Nel primo caso si è trattato di una vera e propria aggressione in spiaggia, dove l’uomo l’avrebbe raggiunta e – dopo una serie di insulti – aggredita con dei pugni, oltre a sottrarle chiavi di casa e cellulare. Nel secondo, invece – inframezzato da ripetute minacce e vessazioni più “lievi” – l’uomo si è presentato sotto casa della ex, tentando di entrare in casa con la forza. Intensificati i controlli a seguito delle due denunce, l’uomo è stato fermato nei giorni scorsi davanti all’abitazione della donna, dove è stato bloccato mentre suonava insistentemente per farsi aprire.

Arrestato in flagranza di reato per minacce e atti persecutori, l’uomo – un italiano con numerosi precedenti di polizia anche specifici – si trova ora rinchiuso nel carcere di Marassi.