Piaggio Aereo, i sindacati chiedono di anticipare l´incontro al Mise

«Abbiamo chiesto un incontro urgente e ci viene fissato dopo 16 giorni»

Genova - «Anticipare l'incontro dei sindacati al Ministero dello Sviluppo Economico»: questa è la richiesta dei rappresentanti sindacali di Piaggio Aereo.



L'incontro al Mise è fissato per il 7 dicembre. Troppo tardi secondo Alessandro Vella (segretario Fim Cisl Liguria), Antonio Caminito (Fiom Cigl Liguria) e Antonio Apa (Uilm Uil Liguria) che in una nota precisano: «E' l'ennesimo segnale di un Governo che viaggia a due velocità tra le cose che si dicono e le cose che si fanno. Abbiamo richiesto un incontro urgente e ci viene fissato dopo 16 giorni, affermando tra l'altro che è stato concordato con il sindacato. Nessuno di Genova e Savona ha concordato tale data. Il Governo anticipi la data dell'incontro. la situazione sta precipitando e non si può aspettare così a lungo. In questo periodo sarà preparato dall'Azienda il Piano che userà il Commissario e dobbiamo essere certi che non si fermino delle aree di lavoro senza avere prospettive. Ad esempio i contratti della rev motori o la progettazione velivoli. Quindi lo sciopero di lunedì con manifestazione a Savona è assolutamente confermato».