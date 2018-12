Dalle 9.30 di oggi il presidio dei lavoratori davanti la Prefettura di Genova

Genova - Il Tribunale di Savona ha ordinato di procedere al pagamento degli stipendi di novembre dei lavoratori del gruppo Piaggio Aereo. I lavoratori, dalle 9.30 di stamattina, sono davanti alla prefettura di Genova con un presidio per richiamare l'attenzione sui problemi dell'azienda negli stabilimenti di Sestri Ponente e Villanova.



La Uilm spiega in una nota che il presidio va avanti per sollecitare il Prefetto a convocare il ministro del Lavoro, Di Maio, per dare un obiettivo preciso sulla continuità produttiva Piaggio a partire dallo sblocco dei 766 milioni. Chiedono inoltre che la società non possa essere venduta in pezzi, ma nella sua unitarietà come è avvenuto per l'Ilva.