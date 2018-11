Questa mattina l'incontro in Prefettura con le istituzioni.

Genova - Futuro - Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, insieme al Prefetto di Genova Fiamma Spena hanno incontrato questa mattina le delegazioni sindacali di Piaggio Aerospace. Il Presidente della Regione e il sindaco hanno ribadito tutta la solidarietà ai lavoratori per la gravissima situazione venutasi a creare per il mancato pagamento degli stipendi. «Un atto ingiustificato e incomprensibile alla luce delle disponibilità di cassa del gruppo». Il presidente Toti ha sentito il ministro Di Maio, per le vie brevi, che ha assicurato le procedure più celeri per la nomina del commissario, che potrebbe già arrivare già lunedì «Occorre inoltre - sottolineano - un chiaro pronunciamento del Mise e del Governo circa la volontà di sostenere gli investimenti strategici di un gruppo che è patrimonio industriale e tecnologico del paese- Le istituzioni sono al fianco dei lavoratori in questa vertenza e le delegazioni sindacali sono già state convocate per lunedì in Regione per un nuovo confronto sulla situazione».



Vertice - Il prefetto Fiamma Spena e il presidente della Regione Liguria Toti hanno convocato i sindacati in Prefettura. I lavoratori si sono mossi in corteo per raggiungere la sede di Largo Eros Lanfranco in attesa delle notizie che giungono dal vertice. Sarà quindi una mattinata di passione sul fronte del traffico cittadino.



Decisione - «I legali di Piaggio non concordano sul fatto che l'amministratore delegato possa firmare i bonifici per i dipendenti - spiegano i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil - il rischio quindi è che il 'lieve ritardo' sia invece una cosa seria, ossia che si debba attendere la nomina del commissario. Una situazione totalmente inattesa, dato che ci erano state date rassicurazioni sul fatto che l'azienda dispone della liquidità necessaria per pagarli».



“Per la Piaggio a difesa del lavoro”: è lo striscione di protesta da parte dei lavoratori questa mattina in sciopero per otto ore. La motivazione è legata al “ritardo del pagamento degli stipendi di novembre”. Il traffico nella zona risulta molto rallentato sia verso l’aeroporto, sia in provenienza dal casello autostradale che in arrivo dalla viabilità urbana.