PiaggioAereo sospende gli stipendi di novembre, la Fim Cisl annuncia 8 ore di sciopero

Sospensione degli stipendi «per interpretazione delle norme in attesa del commissario»

Genova - La Fim Cisl Liguria annuncia 8 ore di sciopero, da domani, negli stabilimenti PiaggioAereo di Genova e Villanova. La causa scatenante è la comunicazione - attraverso l'Unione Industriale - che Piaggio non pagherà gli stipendi di novembre «per interpretazione delle norme in attesa del commissario (riferito ai recenti eventi straordinari che hanno messo in ginocchio la città)». Il sindacato promette ritorsioni se non arriveranno risposte in tempi rapidi, con l'azienda che lascerà 1200 dipendenti senza stipendio.



Il sindacato critica anche il governo che, secondo il Segretario Generale Fim Cisl Liguria, Alessandro Vella: «Fa decreti inutili come quello anti-localizzazione, che come abbiamo visto nei casi di cronaca vedi Perugina di fatto impedendo che le aziende vadano via, dall’altra, dove lo stesso può dare una mano concreta come in PiaggioAero fa scappare le aziende. Sarebbe bastato rinnovare i finanziamenti messi in campo per evitare questa situazione che sta diventando sempre più drammatica».