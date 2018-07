Piano anti caldo, Fontana: «Siano date le stesse possibilità ai nostri disoccupati»

Genova - «Riteniamo che dare una corsia preferenziale a richiedenti asilo, che quindi non hanno ancora ottenuto un riconoscimento di status di rifugiato, nel coinvolgimento attivo del piano anti caldo della Asl 3 genovese sia un grave errore al contrario nei confronti dei tanti giovani e meno giovani genovesi, disoccupati, che potrebbero essere impiegati nell'assistenza dei nostri anziani durante la stagione estiva»: così Lorella Fontana capogruppo della Lega in Comune a Genova.



«A Genova, come in tantissime città d'Italia, abbiamo migliaia di persone che, per stato di indigenza o di disagio sociale, vivono ai margini della comunità - aggiunge - Dare la possibilità ai nostri disoccupati e fasce deboli di essere coinvolti in percorsi di assistenza ad anziani e quindi dare un senso al proprio tempo potrebbe costituire un primo passo importante per ritornare a sentirsi vivi e parte integrante di una società da cui oggi si sentono esclusi. Come gruppo Lega in Comune, chiederemo che dalla delibera venga allargata anche ai nostri disoccupati e a genovesi in particolari situazioni di disagio la specifica riguardante l'inserimento, nei percorsi assistenziali del piano anti caldo, di 20 richiedenti asilo».