Piano Industriale AMT-ATP, il vicesindaco chiarisce alcuni punti rimasti poco chiari

Genova - La Commissione Consiliare tenutasi ieri sul tema Piano Industriale AMT-ATP ha generato molta confusione. Durante la seduta sono state fatte dichiarazioni e interpretazioni fuorvianti, che il vicesindaco Balleari ha precisato successivamente.



Le precisazioni - «L'affidamento "in house" è l'obiettivo e l'iscrizione al registro ANAC ne è un presupposto formale e sono in corso tutte le azioni per completarne l'iter» afferma il vicesindaco, che continua dicendo che «il biglietto integrato AMT/FS esiste e continuerà ad esistere. Relativamente al piano industriale, di cui ovviamente AMT è dotata, l'azienda non ha ritenuto opportuno presentarlo perché è in corso un Dialogo Competitivo sull'affidamento del servizio urbano della città con ovvi aspetti di riservatezza». Ciò che è emerso, infine, è che «il futuro del TPL genovese è quindi assicurato: c'è un progetto chiaro e la determinazione a realizzarlo. AMT è un pezzo fondamentale di questo progetto e azienda e sindacati possono confidare sull'impegno di questa amministrazione a realizzarlo come concordato.»