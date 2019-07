Piazza Banchi, `Cinepassioni` trasloca a fine gennaio: preludio di un Festival del Cinema genovese?

Genova - La mostra "Cinepassioni" - anche a seguito delle numerose polemiche sorte negli ultimi mesi - verrà a breve spostata dalla sua attuale locazione - alla Loggia della Mercanzia in piazza Banchi - ma ancora non si conoscono né la nuova destinazione né, tantomeno, il suo effettivo futuro. Per questa ragione, il Consigliere comunale del Carroccio Fabio Ariotti ha richiesto ieri in Sala Rossa alcune delucidazioni in merito, focalizzando la propria attenzione su alcuni quesiti specifici: «La mostra verrà spostata in un locale più grande? Questo anche - e soprattutto - in virtù della possibilità di avere in futuro un grande museo del Cinema di Genova». La volontà ultima, infatti, sarebbe quella di riuscire poi ad avere in futuro anche un vero e proprio Festival del Cinema, dal momento che Genova «ha dato i natali a molti artisti di calibro internazionale: sarebbe bello e utile che la città riuscisse ad avere uno spazio adeguato a celebrare sia loro che la Settima Arte in generale».



La questione - «La mostra "Cinepassioni" verrà chiusa il 19 gennaio 2020: in quella data verrà spostata da Loggia Banchi a una location ancora da definire, ma si sta individuando una collocazione definitiva con la collaborazione di Porto Antico Spa» spiega il Vicesindaco Stefano Balleari «forse verrà unita con patrimonio della Cineteca Griffith, tutto - per l'appunto - per poter dar forma a un vero e proprio Museo del cinema di Genova». Per il prossimo giugno 2020, comunque, è già in programma la prima edizione di un evento articolato in più Festival, arricchito da un concorso aperto a 12 film e 6 serie TV inediti, uno per corti, rassegne e workshop professionali: si tratta del Progetto Festival "ACTION!" - Le settimane genovesi del cinema e delle serie TV d'azione, una sorta di vero e proprio embrione di Festiva del Cinema, che potrebbe in futuro consolidarsi e dar vita a una kermesse tutta genovese dedicata alla Settima Arte. Il progetto avrà luogo tra il Porto Antico e il centro cittadino, e vi prenderanno parte ospiti sia nazionali che internazionali.