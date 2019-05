Piazza Corvetto, due poliziotti ammettono di aver picchiato il cronista di Repubblica

Genova - Come è noto, durante gli scontri tra antifascisti e Polizia che giovedì scorso hanno tinto di un fosco bianco (vuoi per i lacrimogeni, vuoi per il clima di tensione) piazza Corvetto è rimasto ferito anche il collega di Repubblica Stefano Origone, picchiato a suon di manganellate da un gruppo di agenti del Reparto mobile. Ma - grazie alla collaborazione della Polizia - pare che l'inchiesta stia pian piano definendosi.



La svolta - Ieri pomeriggio quattro dei poliziotti del Reparto mobile coinvolti nella carica in cui è rimasto ferito Origone - accogliendo l'invito dei Magistrati - si sono recati in Procura per rendere dichiarazioni spontanee sull'accaduto. Tra loro, due poliziotti hanno ammesso di avere colpito il giornalista, mentre gli altri hanno raccontato di non aver partecipato direttamente alla carica, ma di avere visto la scena solamente alla fine. Stando a quanto riportato dalla Procura, però, all'appello mancherebbero ancora altre due persone coinvolte nel pestaggio: a questo punto, però, non è escluso possano presentarsi anch'esse in Procura nei prossimi giorni, esattamente come fatto ieri dai loro colleghi.



Il commento di Cozzi - «Come procuratore non posso che compiacermi per la collaborazione della Polizia, che dà la misura di un senso istituzionale di elevato profilo. A differenza di quanto profetizzato da alcuni, c'è stata un'ampia collaborazione dei dirigenti della Polizia nel consentire di arrivare a far chiarezza». Così il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi commenta l'indagine sugli scontri tra antifascisti e Polizia, auspicando che «anche tra i manifestanti che si sono resi protagonisti di atti violenti vi sia un comportamento analogo e vogliano venire a spiegare i motivi delle loro condotte».