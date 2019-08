Piazza Martinez, si aggira con fare sospetto e allarma i Carabinieri: arrestato 21enne incensurato

Genova - I Carabinieri della Stazione di San Fruttuoso - insospettiti dalla circospezione con cui un giovane si aggirava tra piazza Martinez e il suo appartamento - dopo alcuni giorni di osservazione sono arrivati ad arrestarlo per spaccio.



L'arresto - Si tratta di un 21enne incensurato, residente in zona e che - a seguito di una perquisizione domiciliare - è stato trovato in possesso di 174 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento: tutto il materiale in questione è stato posto sotto sequestro.