Picchia la fidanzata procurandole fratture, arrestato 23enne

Genova - Ha picchiato la fidanzata rompendole le ossa ma è stato rintracciato e arrestato in applicazione del “Codice Rosso”: il protagonista della vicenda è un genovese di 23 anni.



Vicenda - Tutto è iniziato a giugno quando la ragazza, fidanzata da quattro anni con il 23enne, ha accettato di lavorare come cameriera in una pizzeria: il giovane, per una gelosia morbosa, ha iniziato a offendere la donna ogni volta che rientrava a casa. Nel mese di agosto l’epilogo con il ragazzo che si è scagliato contro la ragazza colpendola con schiaffi e pugni tanto che lei ha avvertito la Polizia e poi è andata in ospedale. Qui i medici le hanno riscontrato varie fratture e traumi guaribili in trenta giorni.



Arresto - La Polizia ha così rintracciato il 23enne traendolo in arresto per stalking e lesioni aggravate.