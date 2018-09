Piciocchi commenta il Decreto Genova: «Irricevibile»

Genova - «Cari amici, io cerco di essere riflessivo e moderato ma, leggendo e rileggendo il decreto Genova, la parola è una sola e non riesco a trattenerla: irricevibile»: lo ha dichiarato l'assessore al Bilancio del Comune di Genova Pietro Piciocchi tramite il suo profilo Facebook.



Risposte - «Voglio essere costruttivo e sperare che tutti gli amici che sono nel governo e nel parlamento e che so per certo che hanno a cuore la nostra Città si adoperino per cambiarlo in sede di conversione in legge - ha proseguito - Voi capite che dobbiamo dare risposte concrete e che anche il Commissario, che avrà tutto il nostro appoggio, deve essere messo in condizione di operare. Questo decreto, a mio parere, va tutto in senso opposto. Ci vuole meno ideologia e più senso pratico», ha concluso.