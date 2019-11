Piogge diffuse e temporali, allerta rossa su Genova fino alle 12 di domenica

Genova - Precipitazioni molto intense tra Val Polcevera e Genova Sampierdarena nella notte, piogge persistenti con cumulate elevate sul centro Ponente. E inoltre venti di scirocco che saranno di burrasca forte e mareggiate intense. Il quadro meteo idrogeologico delle ultime ore sulla Liguria e le uscite modellistiche più aggiornate hanno portato all'AGGIORNAMENTO E PROLUNGAMENTO DELL'ALLERTA METEO PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI DA PARTE DI ARPAL. Queste le nuove modalità:



BACINI MEDI E GRANDI DELL'ESTREMO PONENTE ed ENTROTERRA DI CENTRO PONENTE (ZONE A, D): ROSSA FINO ALLE 15 DI DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE poi GIALLA FINO ALLE 21. Per i bacini piccoli della zona A allerta arancione fino alle 15 di domani poi gialla fino alle 21.



CENTRO REGIONALE (ZONA B): ROSSA FINO ALLE 12 DI DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE poi GIALLA FINO ALLE 18



LEVANTE REGIONALE (ZONA C): GIALLA FINO ALLE 6 DI DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE



ENTROTERRA DI CENTRO LEVANTE (ZONA E): GIALLA FINO ALLE 8 DI DOMANI, DOMENICA 24 NOVEMBRE



Nella notte un'intensa struttura temporalesca ha interessato la zona tra la Val Polcevera e Genova Sampierdarena con cumulate molto elevate: a Genova Fiumara, in 4 ore, sono caduti 240 mm di pioggia con 84 mm in un'ora, 47.6 in 30 minuti, 25.6 in 15 e 11 in 5 minuti. Le stazioni del comune di Genova hanno, invece, registrato (dati aggiornati alle 12) 239.2 mm a Sampierdarena, 210 a Borzoli, 194.2 a Murta, 187.2 a Bolzaneto, 165.6 a Begato Cige. Nelle ultime ore le precipitazioni hanno continuato ad insistere sulla Liguria di centro-Ponente con nuclei precipitativi particolarmente attivi sul savonese e il relativo entroterra. Nelle ultime tre ore si sono registrate piogge tra forti e molto forti con un massimo orario di 68.8 millimetri in un'ora a Piampaludo (Sassello, Savona) dove dalla mezzanotte alle 12 si sono cumulati 170.8 millimetri.



Importante l'aspetto legato ai venti che soffiano da Sud-Est in particolare sul centro-Levante dove si registrano venti medi fino a 80km/h con raffiche di 136.1 km/h a Fontana Fresca (alle spalle di Sori, Genova) e 122.4 km/h a Monte Pennello (alle spalle del Ponente genovese).



Per quanto riguarda i livelli dei corsi d'acqua, la zona più critica è quella di confine tra le province di Genova e Savona, sia lungo la costa che nelle zone interne. A Varazze il Teiro, in località Bolsine, è in rapida salita mentre si attendono innalzamenti significativi sulle Bormide; inoltre continuano ad essere sotto stretta osservazione lo Stura e l'Orba. Da segnalare come sui bacini principali del Ponente (zona A) e della zona D si osserva già da diverse ore un generale aumento delle portate dovute alla rapida fusione del manto nevoso; per questo motivo i corsi d'acqua hanno un deflusso di base già sostenuto anche prima dell'intensificazione delle piogge.



Per le prossime ore si conferma la previsione di piogge diffuse con quantitativi fino a molto elevati, in particolare sul centro Ponente; saranno possibili anche rovesci e temporali organizzati con fenomeni stazionari forti o molto forti, che insisteranno su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua. I fenomeni proseguiranno per l'intera giornata e a Ponente, proseguiranno fino alla mattina di domani, domenica. E' importante segnalare anche i venti di burrasca forte da scirocco e le mareggiate intense con periodo di picco di 8-9 secondi, sui capi esposti.



Si ricordano le misure di autoprotezione previste dalla Protezione Civile Nazionale prima, durante e dopo gli eventi più intensi: sono pubblicate sul sito www.allertaliguria.gov.it, dove si possono trovare anche tutti gli aggiornamenti e i dati in tempo reale di pioggia, vento, livello dei torrenti, temperatura, etc.