Genova - Come preannunciato, oggi la Guardia di Finanza ha diffuso il video registrato dalle telecamere di sorveglianza della Ferrometal, una delle aziende situate nelle immediate vicinanze di Ponte Morandi: al loro interno viene ripreso il momento esatto del tragico crollo che lo scorso 14 agosto 2018 ha strappato la vita a 43 persone e cambiato per sempre la vita di Genova e dei genovesi.



Il video - Il filmato in questione è stato desecretato solo oggi: in precedenza si è scelto di manteeure la massima riservatezza proprio perché oggetto di indagini da parte della Procura.

Al suo interno il momento del crollo è ripreso da una vicinanza che fa davvero paura: si vede poco prima il transito di un camion proprio in corrispondenza del pilone, poi alcune macchine sembrano sbalzate dalla forza del crollo e, infine, il tragico epilogo con la rapida caduta a terra delle macerie. Il dettaglio del fulmine che colpisce la pila 9 proprio mentre la stessa e gli impalcati che lo collegano alla 8 e alla 10 si stanno sgretolando - portando via con sé la vita di 43 innocenti - conferisce al tutto un alone ancor più angosciante.