Pioggia intensa su Genova ma situazione tranquilla

Genova - Una pioggia intensa si è abbattuta per una mezz’oretta su Genova: le precipitazioni però non hanno causato problemi alla viabilità ordinaria. Qualche disagio si è invece verificato in autostrada tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante



Cielo - Le previsioni per le prossime ore non sono però rassicuranti anche se un pallido sole ha fatto capolino nel capoluogo ligure: nelle prossime ore potrebbero verificarsi, secondo le previsioni, piogge che però si esauriranno nella notte che potrebbero essere accompagnate anche da vento forte.