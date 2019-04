Polizia Locale, boom di controlli nella notte: tre persone fermate per guida in stato d´ebbrezza

Genova - Nottata impegnativa per la Polizia Locale quella appena trascorsa: tre le persone fermate e sanzionate per guida in stato di ebbrezza, tra i quali uno sorpreso ubriaco dopo essere andato a sbattere contro alcune auto parcheggiate in via Donatori Somma.



I controlli - Per contrastare l'aumento delle infrazioni, l'assessorato alla Sicurezza - in collaborazione con il comando di Polizia Locale - già da gennaio 2019 ha implementato controlli e sanzioni, finalizzati a ridurre il (fin troppo preoccupante) dilagare di incidenti alla guida - spesso anche mortali - in una città come Genova, suo malgrado finita anche tra quelle con le premi assicurativi più alti proprio a causa del numero eccessivo di infrazioni messe in atto da alcuni suoi automobilisti.