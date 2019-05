Polizia Locale, ecco la Giornata che per la prima volta ne celebra l´operato

Genova - Si celebra oggi la Giornata della Polizia Locale, un'iniziativa «dedicata a tutti coloro che svolgono questo lavoro con dedizione e impegno quotidiano» spiega il Governatore della Liguria Giovanni Toti a margine della manifestazione.



La manifestazione - Gli agenti di Polizia Locale si sono dimostrati oltremodo fondamentali per la città di Genova negli ultimi mesi, in quanto - oltre al lavoro che svolgono ogni giorno con dedizione «nonostante le polemiche non manchino», afferma il Sindaco di Genova Marco Bucci - a seguito del tragico crollo di Ponte Morandi hanno rappresentato una parte essenziale per il tentato ritorno alla "normalità" cittadina. In quell'occasione, Regione Liguria ha stanziato 20mila euro a favore del Comune di Genova proprio per implementare i progetti di sicurezza e formazione destinati ai nuovi agenti assunti a tempo determinato.

«Questa giornata è importantissima» continua poi la Vicepresidente della Regione Sonia Viale, «e siamo orgogliosi di poterla celebrare. La Polizia Locale non fa solo "le multe", ma è un presidio integrato - insieme alle forze dell'ordine - utile al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico: in quest'ottica, il fatto che ci siano qui oggi anche le scuole è davvero bello. Ringrazio pertanto tutti gli istituti che hanno aderito all'iniziativa».

«Quanto io sono salito in carica i Vigili erano circa 800» conclude il Sindaco Bucci, «e solo quest'anno arriveremo a circa 150 agenti in più. L'obiettivo ora è attestarsi sui 1200 persone, ma nel frattempo siamo contenti di poter affermare come siano già aumentati sia l'organico che i mezzi e le risorse. Quando ero più giovane e cominciavo a uscire di casa da solo mia madre mi diceva sempre "Se hai bisogno ferma un Vigile, lui saprà aiutarti": dobbiamo tornare a far provare ai cittadini questa consapevolezza».



Le onorificenze - Durante questa prima Giornata della Polizia Locale sono state 18 le onorificenze per meriti speciali conferite agli agenti: tra queste, 4 sono pervenute ai Comandi di Genova, Milano, Torino e Livorno "Per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati in occasione della tragedia che ha colpito la città a seguito del crollo del Ponte Morandi". Le altre 14 sono andate a 2 agenti dell'imperiese (uno di San Lorenzo al Mare e uno di Vallecrosia), a 6 del savonese (rispettivamente di Albenga, Savona e Loano), a 4 di Genova e a 2 dello Spezzino (uno di Sarzana e uno di La Spezia): tra loro, ben 3 sono donne.