Polizia Locale, i vigili incrociano le braccia domenica 14 aprile: paura per il derby

Genova - Una domenica di fuoco quella del derby della Lanterna: pare, infatti, che in concomitanza con la stracittadina e, al contempo, anche con la Mezza Maratona di Genova il Diccap (sindacato della polizia locale) abbia confermato uno sciopero dei vigili.



Timore per il traffico - Un 14 aprile 2019 che si prospetta già come una giornata decisamente caotica e faticosa per il traffico cittadino. I motivi dell'agitazione sono diversi: dall'eccessivo lavoro esterno dai vigili a seguito della tragedia di Ponte Morandi, la politica del ribasso per le ore festive e serali, un'armeria definita "inadeguata" e l'annosa richiesta di predisporre una quota mensile di buoni pasto (come già previsto per gli altri enti comunali).

Tutte vicende che non trovano punto d'incontro con il Diccap, che ha così proclamato lo sciopero generale per la giornata di sabato 14 aprile. Accordo con l'amministrazione che hanno invece trovato gli altri sindacati (Cgil, Cisl e Uil). Lo sciopero è stato confermato in queste ore dal Comune di Genova.