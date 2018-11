Polizia Penitenziaria, Muzio e Cassinelli al sit-in del Sappe

Genova - L’on. Roberto Cassinelli, membro della Commissione Giustizia della Camera, e Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia segretario dell’Ufficio di Presidenza, hanno preso parte stamane al sit-in organizzato di fronte al carcere di Marassi dal SAPPE (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), finalizzato a denunciare la situazione critica degli istituti penitenziari liguri e le gravi difficoltà che ogni giorno devono affrontare gli agenti che ivi operano.



«Siamo qui oggi – dichiarano Cassinelli e Muzio - per esprimere la nostra solidarietà e per portare il nostro sostegno a questi servitori dello Stato, che si trovano ad operare in condizioni di estrema difficoltà. Lo stato in cui versano gli istituti di pena liguri - proseguono - è noto ed è ben rappresentato da questi numeri: a fronte di 1.100 posti disponibili, è presente una popolazione carceraria di 1.485 detenuti, di cui ben 797 stranieri; nei primi sei mesi dell’anno si sono registrate 154 aggressioni, 23 ferimenti, 74 danneggiamenti alle celle, 182 proteste collettive, 194 casi di autolesionismo e 13 tentativi di suicidio. Se a ciò si aggiungono le 26 aggressioni fisiche al personale, le quotidiane aggressioni verbali e la pesante carenza di organico (885 unità a fronte delle 1236 previste), è chiaro il contesto in cui devono svolgere il proprio lavoro gli agenti della Penitenziaria».



«Chiediamo dunque al governo - concludono i due esponenti di Forza Italia - che vengano finalmente realizzate le nuove strutture che da anni vengono promesse e che vengano colmati gli organici della Polizia Penitenziaria, perché le attuali carenze sono veramente insopportabili: chi opera nelle carceri non può essere sottoposto a condizioni di lavoro così pericolose e a turni così stressanti».