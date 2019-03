Ponte di Genova, a Fincantieri il taglio della prima lamiera

Nell'occasione verrà inaugurato il nuovo stabilimento in provincia di Verona

Genova - Con il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del ponte di Genova verrà inaugurato lunedì prossimo lo stabilimento Fincantieri Infrastructure a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.



Area - Lo stabilimento si estende su un'area di 110.000 metri quadrati, di cui circa 30.000 coperti e l’officina è dotata dei più moderni impianti per il taglio, la saldatura e la lavorazione dell'acciaio. L'azienda è in grado di assicurare l'intero processo produttivo, dal taglio fino alla sabbiatura e verniciatura, ed è strutturata per la fornitura delle coperture e tamponamenti di finitura per capannoni industriali ed edifici civili.