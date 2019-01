Ponte di Genova, a Tursi vertice tra Bucci e le aziende impegnate nella ricostruzione e demolizione

Sul tavolo del confronto l'intesa per dare vita a un contratto unico

Genova - E’ previsto per domani a Palazzo Tursi un vertice tra il Commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci e le aziende chiamate a demolire e a ricostruire il nuovo ponte per discutere della possibilità di trovare un’intesa e dare vita a un contratto unico auspicato dalla struttura commissariale.



Penali - Se nel vertice però non si arrivasse a un accordo Marco Bucci ha già pensato a introdurre penali incrociate per evitare rimpalli di responsabilità di eventuali ritardi sul cronoprogramma.



Tappe - Intanto sono state definite le prossime tappe: a metà gennaio la demolizione del moncone ovest e il 19, dello stesso mese, il pagamento degli indennizzi per gli sfollato che, secondo il decreto, saranno pagati da Aspi. Infine a marzo partiranno i lavori per ricostruire il ponte.