Ponte di Genova, Bucci dichiara: «Dovrà essere percorribile entro il 15 aprile 2020»

A Tursi la firma del contratto unico demolitori-costruttori. Piano: «Il viadotto sarà solido e semplice»

Genova - «Il ponte dovrà essere visibile, almeno per quanto riguarda gli impalcati a fine 2019 e dovrà essere percorribile il 15 aprile del 2020»: lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, Marco Bucci, durante la firma del contratto unico per l'affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione che si è tenuta a Palazzo Tursi. «Il 31 marzo resta la data - ha detto - in cui inizia la ricostruzione, che avverrà contemporaneamente ai lavori di demolizione già iniziati. Vogliamo dare un segnale al mondo, in Italia le cose belle si fanno bene a costi giusti e in tempi brevi». All'evento erano presenti anche il governatore della Liguria Giovanni Toti, le aziende impegnate nella costruzione e demolizione e l'architetto Renzo Piano.



Come sarà - «Il nuovo ponte sarà durevole, solido e semplice – ha dichiarato l’architetto Renzo Piano. Non dobbiamo dimenticare che siamo qua per colpa di quanto successo il 14 agosto scorso quando la nostra città è stata colpita al cuore dal crollo del viadotto. Oggi noi firmiamo un documento ma come team abbiamo già iniziato a lavorare e da parte di tutti c’è stato fin dall’inizio una bella collaborazione».



Demolizione - Successivamente ha preso la parola Giuseppe Omini: «Noi facciamo parte del team scelto per la demolizione di ponte Morandi. Da quattro mesi lavoriamo a questo progetto dove abbiamo trovato delle difficoltà che sono state superate. Il nostro obiettivo è arrivare al 31 marzo e permettere ai costruttori di iniziare il proprio lavoro».



Costruzioni - L'Ad di Fincantieri che con Salini Impregilo ricostruirà il viadotto ha rassicurato: «Non ci saranno penali perché i tempi verranno rispettati».



Futuro - Ha concluso gli interventi il presidente della Regione Giovanni Toti: «E’ un giorno felice perché scriviamo una pagina di futuro. Genova ha immediatamente reagito alla tragedia del 14 agosto scorso e si è rimboccata le maniche. Il contratto unico è un patto di sviluppo, adesso manca la parte principale e cioè la ricostruzione del Ponte simbolo di Genova».