Ponte di Genova, Bucci sull´amianto: «Tocca ad Asl e Arpal darci la risposta finale»

Il sindaco e commissario alla Ricostruzione ha poi aggiunto: «Stiamo lavorando per anticipare lo scavo delle fondamenta»

Genova - «Amianto sul ponte? Dovete chiedere ad Arpal e Asl. La struttura commissariale sta attendendo chiarimenti dopo che le analisi sul calcestruzzo del viadotto chieste dalla Commissione esplosivi hanno evidenziato minime tracce»: lo ha dichiarato il sindaco di Genova e Commissario alla Ricostruzione Marco Bucci.



Demolizione - Il primo cittadino ha poi aggiunto: «La nostra priorità è la tutela della salute. Le procedure di abbattimento mediante esplosivo del ponte sono ancora in discussione come il piano di emergenza e il documento di valutazione del rischio perchè non c’è ancora l'autorizzazione da parte della commissione prefettizia. Appena arriverà l’ok non ci saranno problemi a parlarne. Mi auspico che il tutto possa avvenire domani in modo che la pila 8 possa essere buttata giù utilizzando l’esplosivo».



Fondamenta - «Stiamo lavorando per anticipare lo scavo delle fondamenta, è possibile – ha detto il sindaco-commissario in merito alla possibilità di anticipare al 20 marzo l'inizio della ricostruzione, come dichiarato ieri dai costruttori del consorzio Per Genova - Il primo basamento sarà in prossimità delle pile 2 e 3, nella parte ovest, vicino all'imbocco del tunnel».