Ponte di Genova, Bucci: «Vogliamo iniziare i lavori il 31 marzo»

Infine su via Fillak: «Tra la fine della prima settimana e l'inizio della seconda»

Genova - «Stiamo andando avanti per incominciare i lavori di ricostruzione del nuovo ponte il 31 marzo»: lo ha dichiarato il sindaco di Genovae commissario per il viadotto sul Polcevera Marco Bucci.



Viabilità - Il primo cittadino ha annunciato novità anche per quanto riguarda via Fillak: «Entro la seconda settimana di aprile ci sarà la riapertura e dalla settimana prossima lavoreremo con il coordinamento di Arpal e Asl per definire il programma per la demolizione delle pile 10 e 11 che saranno abbattute con l'uso dell'esplosivo».