Ponte di Genova, c´è il reintegro di dodici lavoratori licenziati

Bucci: «Entro la fine del mese contiamo di sistemare anche gli altri cinque»

Genova - Sono stati reintegrati grazie al Comune di Genova dodici lavoratori dei diciannove licenziati da tre aziende che si trovano nella zona rossa di ponte Morandi: per altri due si prospetterebbe la pensione.



Futuro - Il sindaco di Genova e commissario alla Ricostruzione Marco Bucci ha aggiunto: «Entro fine mese contiamo di sistemare anche i restanti cinque». Il primo cittadino ha poi parlato anche degli abitanti ai confini della zona rossa: «Cerchiamo una soluzione anche per loro, quelli che chiedono un indennizzo per la vicinanza ai cantieri del ponte e per cui il decreto non prevede aiuti».