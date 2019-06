Genova - Il Tar di Genova ha confermato al 9 ottobre la data sui ricorsi da parte di Autostrade per l’Italia per richiedere l’annullamento del decreto per la nomina del sindaco di Genova Marco Bucci a commissario per la Ricostruzione del nuovo viadotto e di altri decreti emessi da quest’ultimo.



Discussione - Aspi aveva chiesto al Tar che fosse anticipata la discussione con il presidente che aveva accolto la richiesta al 17 luglio. L’Avvocatura dello Stato si era opposta sostenendo che vista la complessità della materia era necessario un tempo congruo per studiare la nuova documentazione presentata dalla società. Alla fine la data di luglio è stata cancellata e ripristinata quella iniziale di ottobre.