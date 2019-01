Ponte di Genova: protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale

Genova - Il Commissario per la ricostruzione del Viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, e il Prefetto di Genova, Fiamma Spena hanno firmato il protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale.



Procedure - «Il protocollo fissa tutta una serie di procedure atte rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di ogni iniziativa illecita in relazione alle imprese soggette a controllo antimafia con l’ intento, inoltre, di garantire l’identificazione di chiunque acceda al cantiere e ai sub - cantieri dell’Opera. Il documento prevede anche la creazione di una Banca dati degli esecutori costituita ad hoc, che consenta il monitoraggio: nella fase di esecuzione dei lavori, degli operatori economici impegnati nell’Opera, compresi i parasubordinati e i titolari delle “Partite IVA senza dipendenti” e dei soggetti che comunque alle aree di cantiere; dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere; delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati; dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, con la specifica, per ciascuna unità, della qualifica professionale; dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita».



«Ponte - Il protocollo nasce dall’esigenza di dare – pur nella azione in deroga del Commissario – la massima attenzione tema legalità, pur nella necessità di fare tutto velocemente. Sottoscrivendo il contratto per la demolizione e la ricostruzione del Viadotto Polcevera, infatti, le aziende e i soggetti economici coinvolti si impegnano nei confronti del Prefetto e del Commissario al rispetto dei dettami del Protocollo».