Ponte di Genova, tagliata la prima lamiera. Bono annuncia: «Possiamo anticipare la costruzione»

L'amministratore delegato di Fincantieri ha parlato a Valeggio sul Mincio nel corso della cerimonia di apertura dello stabilimento Infrastrutture

Genova - «Possiamo anticipare la costruzione del ponte di dieci-quindici giorni»: lo ha annunciato l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono a Valeggio sul Mincio nel corso della cerimonia di apertura dello stabilimento Infrastrutture dove si è svolto Con il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del viadotto di Genova.



Costruzione - «Quando ci siamo offerti di costruire il ponte c'era chi mi prendeva in giro. E oggi siamo qui - ha poi affermato Bono - Siamo entrati nel settore non per fare concorrenza a privati ma per evitare che questo settore sparisse dalla scena nazionale. Se non ci sono industrie non abbiamo professori, alunni e sicurezza per il lavoro futuro», ha concluso Bono.



Ripartenza - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha proseguito: «L'immagine di quel ponte non sia simbolo di solo dolore, ma anche della ricostruzione. Oggi saluto gli amici genovesi, composti ma caldi, che mi hanno sempre accolto. Posso dire che non mancheremo alle nostre promesse, consegneremo l'opera nei tempi previsti».