Ponte Genova, incontro tra sindacati e sub commissario

Genova - Sì è svolto quest'oggi un incontro tra Ugo Ballerini, sub commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera e le segreterie nazionali dei sindacati FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.



I sindacati «hanno ricevuto rassicurazioni per quanto riguarda la predisposizione del cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10, la sicurezza sul lavoro per i lavoratori coinvolti e l’applicazione del contratto edile agli stessi lavoratori impiegati, per evitare il fenomeno del dumping contrattuale».



Dal sub commissario Ballerini «è stata inoltre espressa disponibilità per quanto riguarda il percorso di formazione per la ricollocazione dei lavoratori che hanno subito danni per il crollo del ponte, formazione che potrà essere gestita anche dal sistema bilaterale edile». Nel prossimo incontro, già fissato per mercoledì 30 gennaio, si entrerà nel dettaglio dei temi per giungere alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa.