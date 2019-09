Ponte, il 25 settembre è la `best option` per la posa del primo impalcato: attesa la visita di Conte

Genova - Arriva una nuova "best option" per il nuovo Ponte di Genova: nella giornata di ieri il Sindaco-Commissario Marco Bucci ha annunciato che «il 25 settembre sarà montato il primo pezzo di impalcato», quello tra le pile 9 e 8.



La ricostruzione - Per l'occasione sarà attesa una nuova visita del Premier Giuseppe Conte, mentre è ancora incerta la presenza del neo-Ministro Paola De Micheli, subentrata nel ruolo che prima era di Danilo Toninelli.

Nella notte tra venerdì e sabato è avvenuto il trasporto eccezionale dell'impalcato, per il quale sono state impiegate «solo due ore e mezzo: un grande vantaggio perché ci consente di diminuire le notti in cui bisogna tenere chiuse le strade per consentire questo genere di trasporti» ha poi spiegato Bucci.