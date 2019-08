Genova - Stop al transito in via XX Settembre, lato destra, per la caduta di calcinacci dal Ponte Monumentale: l’area è stata transennata in attesa della messa in sicurezza.



Pericolo - Immediato l’intervento della Polizia Locale per togliere i pezzi che potrebbero causare pericolo. I calcinacci caduti non avrebbero colpito i passanti intenti a transitare nella zona. Dopo la parte di sinistra, angolo via San Vincenzo, stavolta tocca l’altra parte iniziare a mostrare segni di cedimento.