Ponte Monumentale, uomo minaccia il suicidio

Sul posto presenti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale

Genova - Minaccia di buttarsi dal ponte Monumentale: il protagonista della vicenda è un uomo che da questa notte si trova sopra la struttura e non ha intenzione di scendere. Via XX Settembre al momento è interdetta parzialmente al traffico, possono transitare soltanto i mezzi pubblici.



Soccorsi - Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia Municipale. Sono in corso le cause per capire cosa abbia spinto l’uomo a salire sopra il Ponte Monumentale.