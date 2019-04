Ponte Morandi, 8 mesi dopo: così la sorella di una delle vittime mette in musica il suo dolore

Genova - Sono passati 8 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi, e ancora oggi nulla può cancellare dalla memoria di chi è rimasto il ricordo di quell'indelebile 14 agosto 2018.



Proprio in uno scenario come questo, il 10 aprile 2019 è uscita la canzone "Piove sulla mia anima", brano di Laura Battiloro, sorella di Giovanni: lui - videomaker di Torre del Greco - è una delle vittime del crollo, precipitato giù dal viadotto sul Polcevera lo scorso agosto, mentre con i suoi amici stava viaggiando sulla A10 in direzione Nizza, dove li aspettava il fratello di uno di loro. Da lì sarebbero poi ripartiti alla volta Barcellona, per raggiungere la fidanzata di uno del gruppo.

Purtroppo, però, quella mattina il destino ha riservato loro ben altra sorte.



«A mio fratello Giovanni, ai suoi amici e alle vittime di Ponte Morandi»: questa la dedica iniziale nel videoclip della canzone di Laura, a cui corredo il padre Roberto Battiloro ha dedicato un breve post sul suo profilo Facebook: «Otto mesi nei quali abbiamo tenuto nel cuore la tua voce ed il nostro essere complici di questo inno al bene assoluto» spiega Roberto, che con poche semplici parole ha commosso tutti, raccontando come Laura questo brano «lo canti come solo tu puoi, mettendo nell'amore di un armonia tutto il dolore di una perdita che ci ha squartato la vita».