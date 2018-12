Ponte Morandi, a 4 mesi dalla tragedia la città si stringe ancora una volta nel ricordo delle vittime

Alle 11.36 un minuto di silenzio e 43 rintocchi di campana tibetana

Genova - Si è tenuta alle 11.36 in punto, una cerimonia di commemorazione per i 4 mesi dal crollo del ponte Morandi. Un minuto di silenzio ai margini della zona rossa e 43 rintocchi di campana tibetana, in memoria delle vittime del tragico evento.



Una manifestazione meno partecipata di quelle dei mesi scorsi, sotto al ponte di ferro, diventato presidio per gli sfollati e i volontari.



Proprio oggi 19 lavoratori hanno ricevuto lettere di licenziamento, da parte di tre aziende che hanno deciso di non riaprire dopo il crollo. Il Comune lavora per un emendamento alla legge di Stabilità che permetta di assumere almeno parte di questi lavoratori.