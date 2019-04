Ponte Morandi, a breve gli ultimi accessi degli sfollati: ecco cosa succederà

Genova - Nonostante alcuni intoppi, il cronoprogramma procede senza soste troppo importanti. Ad oggi la data prevista per l'ultimo rientro degli sfollati è il 4 maggio: le operazioni dovrebbero concludersi in 4 giorni.



Il rientro - La data di inizio dei rientri dovrebbe essere il 4 maggio, ma tutto dipende dalla messa in sicurezza del moncone est di Ponte Morandi. Come ha spiegato il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino ai microfoni di Primocanale, ad oggi circa il 90% degli sfollati ha richiesto di poter effettuare il quarto rientro nelle case, ma - contrariamente ai primi tre accessi - in questo caso la messa in sicurezza della zona consentirà che le operazioni possano svolgersi senza l'ausilio dei Vigili del Fuoco.



Gli accessi - Sei persone al massimo con un furgone: potranno portare via tutto quello che riusciranno, eccezion fatta per il mobilio e i grossi elettrodomestici. La mattina avverrà il rientro in 30 appartamenti, e lo stesso il pomeriggio: ciascun rientro durerà circa 5 ore.