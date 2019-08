Ponte Morandi, a due giorni dall´anniversario il viadotto non c´è più: demolita anche la Pila 2

Genova - Oggi possiamo dirlo: Ponte Morandi non esiste più. Mercoledì ricorrerà il primo anniversario del tragico crollo che – il 14 agosto 2018, per l’appunto – ha portato via la vita a 43 persone, e oggi finalmente quello che da quel giorno era rimasto del viadotto sul Polcevera non esiste più.



In piedi era rimasta solo la Pila 2, che questo pomeriggio è stata definitivamente demolita. L’annuncio arriva direttamente da Vittorio Omini, direttore tecnico del cantiere di demolizione, che – durante l’inaugurazione del bypass di via Porro – ha reso nota la fine dei lavori e, al contempo, ha anche annunciato come l’azienda conti di liberare definitivamente il cantiere entro fine settembre.