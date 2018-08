Ponte Morandi, a rischio anche il pilone ovest. Cozzi: «Deperimento precedente al crollo»

Le indagini proseguono, ma non si parla ancora di indagati. Secondo il procuratore «Serve cautela nell'informazione»

Genova - «Bisogna essere molto cauti nell’abbinare una possibile responsabilità con una effettiva responsabilità: che ci siano dieci o dodici nominativi pronti a essere iscritti nel registro degli indagati non corrisponde a verità, dunque chiederei a tutti gli organi di informazione di prestare grande attenzione». Queste le parole del procuratore di Genova Francesco Cozzi durante il punto con la stampa di questa mattina.



Le dichiarazioni del procuratore - Durante l'incontro con la stampa di oggi, Cozzi - a capo dell’inchiesta di Ponte Morandi - ha smentito le indiscrezioni - pubblicate negli ultimi giorni da alcuni organi di informazione - secondo cui dieci o dodici nominativi sarebbero pronti ad essere iscritti nel registro degli indagati. In questa fase, infatti, i consulenti tecnici stanno lavorando per accertare i possibili responsabili del disastro, mentre al contempo la Guardia di finanza, la Polizia stradale e la Squadra mobile continuano a cercare di acquisire più documenti foto e video possibili, oltre a interrogare testimoni e prendere in esame i documenti contrattuali.



Le condizioni della struttura - Nel frattempo anche il pilone a ovest sembra non essere più in condizioni ottimali. «È stato accertato» infatti «uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi». Il grado di gravità del lato est era già stato riscontrato negli ultimi giorni dagli organi tecnici, mentre la situazione per il "lato ponente" della struttura «è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento». Sempre secondo Cozzi, inoltre, il deperimento della parte ovest di ponte Morandi sarebbe precedente al crollo del viadotto.