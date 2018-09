Ponte Morandi, al via l´osservazione dei primi sensori. Toti: «Se sarà sicuro, faremo rientrare gli sfollati»

Genova - «Dai risultati dei sensori installati sul ponte sapremo quanta sicurezza c'è, e in base a quella inizieremo a stabilire i piani di rientro degli sfollati». Queste le parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito all'ormai prossima osservazione dei dati provenienti dai primi sensori installati su ciò che resta di Ponte Morandi, aggiungendo però anche una nota di preoccupazione: «Augurandoci che sia possibile farli rientrare».



L'osservazione - I primi sensori installati finora servono a monitorare la stabilità della struttura sia per il rientro temporaneo degli sfollati che in vista di una - si spera - quanto più ,prossima demolizione del viadotto. Oltre a ciò, il monitoraggio sarà fondamentale anche per dare il via alle procedure per il dissequestro di via 30 Giugno, la strada di collegamento con la Valpolcevera sita nell'area sottostante il moncone ovest.