Genova - Questa mattina alle 7 i reperti incriminati del crollo di Ponte Morandi sono partiti a bordo di due maxi tir alla volta della Svizzera: in tarda mattinata arriveranno a Zurigo per le analisi di laboratorio.



Una volta sul posto, i tecnici svizzeri del laboratorio Empa analizzeranno tutti e 17 i reperti individuati dalla Procura di Genova: tra questi figurano anche i due stralli del viadotto. La scelta della Svizzera è sembrata opportuna per far sì che i laboratori scelti per le analisi non avessero avuto rapporti con Autostrade per l'Italia.