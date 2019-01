Ponte Morandi, all´ombra della pila 10 la prima commemorazione a demolizione avviata

Genova - A 5 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi - costato la vita di 43 persone e il ferimento di una città intera - l'appuntamento è ancora una volta alle 11.36 in via Fillak, sotto il ponte di ferro.



La commemorazione - Per ricordare le vittime, oggi alle 11.36 la comunità degli sfollati, le associazioni, i volontari e tutti coloro che volessero prendere parte alla commemorazione si sono dati appuntamento sotto il ponte di ferro di via Fillak, dove attenderanno insieme i 43 rintocchi di una campana tibetana. Una volta terminati, 43 fiori saranno lanciati nel torrente Polcevera, come accaduto nei mesi scorsi.

Un appuntamento che si spera possa al più presto verificarsi in un luogo "diverso": con la demolizione avviata - e con via Fillak invasa dai mezzi meccanici che metteranno in sicurezza la pila 10, sita proprio sopra le case evacuate di via Porro - l'auspicio di tutti è che, infatti, nei prossimi mesi ciò che resta del Morandi finisca per diventare solo un brutto ricordo.