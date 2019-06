Ponte Morandi, Arpal aumenta il monitoraggio dell´aria

Genova - Arpal intensifica l’attività di monitoraggio dell’aria nell’area di demolizione del Ponte Morandi. In questi giorni si sta ultimando l’installazione degli strumenti a integrazione dell’usuale rete di monitoraggio della qualità dell’aria a Genova.



Sostanze - I due mezzi mobili, attrezzati con campionatori e analizzatori per polveri sottili, ossidi di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, ozono e benzene, sono stati spostati da Fegino e Sestri (ultimo giorno di misura in quelle postazioni, consultabile sul sito www.arpal.gov.it , lunedì 10 giugno); adesso sono posizionati nel parcheggio di interscambio di via Ristori, a Certosa, e in lungomare Canepa, a Sampierdarena.



Strumenti - Da venerdì 7 è stato attivato un misuratore di PM2.5 in via Porro, e sono stati posizionati due campionatori gravimetrici per le polveri sottili PM10 di tipo ventoselettivo, cioè capaci di individuare la direzione di provenienza delle polveri, a monte e a valle delle pile 10 e 11. Ieri sono stati installati due polverimetri automatici certificati: sono strumenti che misurano in continuo la quantità di polvere presente in aria, suddividendola in base alle dimensioni in classi di granulometria: 1, 2.5 e 10 micrometri.



Tali strumenti sono arrivati nel capoluogo ligure grazie alla collaborazione di Arpa Val d’Aosta (operazione condotta in ambito Snpa - Sistema nazionale di protezione dell’ambiente) e Orion, azienda specializzata nel monitoraggio della qualità dell’aria e sono stati posizionati uno a valle della pila 11, all’interno del cantiere, l’altro a nord della pila 10, sul tetto di un edificio della Rete ferroviaria italiana.



Sensori - Oggi sono stati posizionati 4 deposimetri (più una postazione per il cosiddetto bianco) e 6 sensori “stand-alone” (microcampionatori capaci di monitorare finestre da 20 giorni/1 mese) per una valutazione capillare della polverosità. Tali strumenti, infatti, permettono di integrare e infittire i dati misurati con strumentazione più sofisticata. Fra le attività ancora in essere, la riattivazione della centralina di piazza Masnata, a Sampierdarena, per cui manca ancora l’allaccio alla corrente elettrica.