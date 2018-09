Ponte Morandi, arriva l´ok dell´Autorità Portuale: le aziende di raccolta rifiuti si sposteranno in porto

La decisione ufficiale è stata presa ieri pomeriggio

Genova - A seguito della riunione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale svoltasi ieri pomeriggio è stata verificata la disponibilità di spazi per la ricollocazione temporanea di aziende coinvolte dall’evento: in questo modo sono stati delineati i primi provvedimenti urgenti, soprattutto per quel che concerne le aziende attive nella raccolta di rifiuti in città.



I provvedimenti - Per il momento non si sa ancora quali siano precisamente gli spazi che verranno messi a disposizione delle suddette aziende, benché le prime voci – ancora da verificare – abbiano indicato l’area di Cornigliano. Nel corso della riunione si è parlato anche della riorganizzazione della viabilità portuale, in merito alla quale è stata approvata la sospensione temporanea di una porzione di concessione fatta al Gruppo Messina per la realizzazione urgente della nuova strada dedicata al traffico portuale.