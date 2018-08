Ponte Morandi, arrivano i primi progetti di Autostrade per la demolizione. Castellucci: «Estenderemo anche la gratuità dei pedaggi»

Genova - «La riunione con il Presidente Toti e il Sindaco Bucci è stata molto costruttiva, come tutte le precedenti, e segna un passo in avanti importante e concreto per aiutare Genova ad affrontare le sue emergenze, nel profondo rispetto del dolore di tutte le famiglie colpite dalla tragedia e delle sofferenze dell'intera comunità genovese. Oggi abbiamo presentato - nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo - una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte sovrapposte, confermando sostanzialmente i tempi già annunciati»: lo ha dichiarato Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e di Atlantia.



Viabilità - «In ogni caso i piani potranno diventare definitivi solo dopo l'accesso ai luoghi e richiederanno integrazioni e affinamenti sul piano architettonico, da condividere con le parti interessate. Nel corso della riunione abbiamo fatto il punto anche sui lavori relativi alla viabilità alternativa per il traffico portuale, che procedono speditamente per alleviare il più possibile i disagi subiti dai cittadini genovesi – ha proseguito - Su richiesta del Presidente della Regione, abbiamo condiviso inoltre un'estensione della gratuità dei pedaggi nell'area genovese - ulteriore rispetto a quella che era stata inizialmente decisa sulla base delle istanze del Sindaco Bucci secondo modalità che comunicheremo nel dettaglio entro la giornata di domani».